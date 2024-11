Serie B, giudice sportivo: fermati 2 calciatori e un allenatore

Il giudice sportivo di Serie B, Ines Pisano, ha pubblicato le sanzioni ufficiali relative alla 12a giornata di campionato. Ecco i provvedimenti:

CALCIATORI

Squalifica per una giornata

Alessandro Pio Riccio (Sampdoria)

Lorenzo Maria Dickmann (Brescia)

ALLENATORI

Squalifica per una giornata: Pier Paolo Bisoli (ex Modena), per aver rivolto una critica irrispettosa all’arbitro al termine della gara, sul terreno di gioco.

AMMENDE SOCIETÀ

2.000 euro al Cosenza per il lancio di un petardo nel recinto di gioco da parte dei tifosi prima dell’inizio della gara; sanzione ridotta in base all’art. 29, comma 1, lett. b) del CGS.

2.000 euro alla Salernitana per il lancio di un petardo nel recinto di gioco al 18° minuto del secondo tempo da parte dei tifosi; sanzione ridotta in base all’art. 29, comma 1, lett. b) del CGS.

