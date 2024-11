Juan Martinez è un nuovo giocatore del Bisceglie

Il Bisceglie ufficializza l’arrivo di un elemento di spessore: Juan Martinez, trequartista classe 1999, si unisce alla squadra dopo una breve esperienza con l’Ugento e una stagione precedente disputata con il Novoli, sempre in Salento.

Nato a Lorca, in Spagna, il 25 luglio 1999, Juan Antonio Martinez Ramirez è un calciatore versatile, capace di adattarsi sia come trequartista sia come centrocampista centrale. Cresciuto nel settore giovanile del Lorca FC, il giocatore ha proseguito la sua carriera tra il 2018 e il 2023 indossando le maglie di diversi club spagnoli, tra cui Aguilas (prima e seconda squadra), Pulpileño, Union Molinense, Racing Rioja (in due distinte parentesi) e Atzeneta, lasciando il segno nei campionati di Segunda e Tercera División.

Nel gennaio 2024, Martinez si è trasferito al Novoli, dove ha contribuito alla salvezza della squadra nel Girone B dell’Eccellenza pugliese 2023/2024, culminata con una vittoria nel playout contro la Virtus Matino. Dopo la parentesi con l’Ugento, il centrocampista ha scelto di unirsi al Bisceglie, portando la sua esperienza e qualità per arricchire le opzioni tecniche a disposizione di Mister Valeriano Loseto.

