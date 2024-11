Serie D: la Virtus Francavilla pronta a piazzare il colpo Sirri

La Virtus Francavilla è pronta a piazzare un colpo in entrata e di esperienza. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è in dirittura d’arrivo la trattativa che riporterà in biancazzurro il difensore Alex Sirri, fresco di rescissione con l’Andria. Chiusura vicinissima, fondamentale anche la volontà del calciatore di tornare alla corte del club del presidente Antonio Magrì.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author