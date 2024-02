Scontro al termine di Gallipoli-Nardò: ferito un tifoso

È terminata 2-0 la partita tra Città di Gallipoli e Nardò, valevole per la 23esima giornata del campionato di serie D. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i padroni di casa, con due goal di Munoz e Benvenga, rispettivamente al 50’ e 58’. Seconda sconfitta consecutiva, quindi, per il Nardò.

Forse anche per questi motivi, gli animi si sono riscaldati a fine partita. Durante il deflusso delle tifoserie, nella zona del parcheggio dello stadio “A. Bianco”, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe essere nato un diverbio tra alcuni tifosi giallorossi e neretini. L’acceso incontro tra le due tifoserie, poi, sembrerebbe essere sfociato in uno scontro fisico, in seguito al quale un 27enne di Nardò è rimasto ferito alla testa.

La zona è stata immediatamente raggiunta dagli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, che, insieme ai colleghi della Digos, sono al lavoro per risalire ai responsabili. Non si escludono provvedimenti nelle prossime ore.

