Gallipoli, auto finisce in mare: intervengono i vigili del fuoco

Disavventura per una famiglia di Carmiano nella serata di sabato sera. Durante una manovra, il conducente di una Fiat Punto, per cause ancora da accertare, ha oltrepassato la banchina portuale, facendo adagiare la parte anteriore del mezzo sullo scivolo adibito per il varo delle barche. L’auto, quindi, ha terminato la sua corsa nello specchio d’acqua, restando incastrata senza alcuna possibilità di manovra.

Dopo essersi resi conto di quanto accaduto, gli occupanti del veicolo, rimasti tutti illesi, hanno contattato i vigili del fuoco per provvedere alla rimozione del veicolo.

