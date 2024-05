Procura Milano chiede di processare Santanchè per truffa

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè, ministra del turismo, per altre due persone (tra cui Dimitri Kunz, compagno della stessa Santanchè) e per due società nel filone del caso Visibilia sulla presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps in merito alla gestione della cassa integrazione nel periodo covid.

