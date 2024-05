Virtus Francavilla, contro il Monopoli senza i due migliori realizzatori

Artistico squalificato, Polidori infortunato. Salvo clamorosi capovolgimenti di fronte, in vista del delicato playout di andata con il Monopoli, la Virtus Francavilla dovrà fare a meno dei propri due migliori realizzatori. Il bomber classe 2002 è stato ammonito da diffidato a Potenza, mentre l’ex Viterbese (sempre al Viviani) ha avvertito un riacutizzarsi di un problema al polpaccio che ormai lo tormenta dall’inizio del girone di ritorno. Delle 30 reti messe a segno in regular season dalla Virtus, ben 19 portano la firma di questa coppia gol, senza la quale il Francavilla non ha praticamente mai giocato. I due non sono infatti mai mancati contemporaneamente: l’unico match saltato da Artistico nel corso delle 38 giornate di campionato, è stato l’incontro della Nuovarredo Arena con il Cerignola, finito 3-3 con tanto di doppietta di Polidori. Non è un caso che assieme a Caldore e Bellich il numero 9 capitolino sia stato quest’anno il giocatore di movimento più impiegato del girone C. Un derby, quello con gli ofantini, che il 10 degli imperiali ricorda come l’ultima gara in cui è andato a segno prima dell’inizio del proprio calvario. La speranza è che almeno lui possa recuperare in extremis, ma lo scenario che vanta maggior probabilità è quello che vedrebbe in campo insieme dal primo minuto una coppia offensiva inedita, composta da Neglia e Contini. I due sono arrivati praticamente assieme in biancazzurro nell’ultima ora della sessione di calciomercato invernale, senza però riuscire ad impattare come avrebbero desiderato: 23 presenze ed un gol per l’ex Bari, 10 presenze ed un assist per il 22enne toscano, ma sardo d’adozione. Del resto parliamo di due esterni, chiamati a snaturarsi per giocare come mezza punta. Il “problema” di fatto sta nell’assenza di un vero e proprio centravanti di ruolo.

