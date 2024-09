Scivolano per la pioggia, soccorse turiste 80enni ad Andria

Due turiste 80enni sono state soccorse nel pomeriggio dal personale del 118 dopo essere cadute non lontano da Castel del monte, ad Andria. Le anziane sono scivolate forse a causa della pioggia. Una ha riportato ferite a un gomito ed una forte contusione a una tibia; l’altra invece è rimasta ferita alla testa e in altre parti del corpo. L’equipe sanitaria della postazione 118 presente vicino al maniero di Federico II, ha medicato sul posto le due turiste che hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author