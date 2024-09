Il Prefetto della BAT, Silvana D’Agostino, visita la Questura: poliziotta per un giorno

Ieri mattina, il Prefetto della provincia di Barletta Andria Trani, dott.ssa Silvana D’Agostino, ha fatto visita alla Questura di Via dell’Indipendenza.

Accolto dal Questore, Alfredo Fabbrocini, l’alto rappresentante del Governo ha inizialmente visitato la Sala Operativa delle Volanti, dalla quale la d.ssa D’AGOSTINO ha inviato un messaggio radio a tutte le pattuglie in servizio sul territorio della sesta provincia pugliese, sentendosi “Poliziotta” per un giorno.

Si è quindi intrattenuta presso la Sala riunioni con Dirigenti e Funzionari della Questura e dei Commissariati di Barletta, Trani e Canosa di Puglia, per approfondirne la conoscenza ed esprimere loro un sentito ringraziamento per l’operato che li vede giornalmente impegnati al vertice di uffici fondamentali per il contrasto al crimine, il mantenimento della pacifica convivenza ed il rispetto delle libertà costituzionalmente garantite.

A seguire, presso la Cappella della Questura, il Cappellano della Polizia di Stato, don Pietro D’Alba, ha tenuto un breve momento di preghiera, a margine del quale il Prefetto ha consegnato le Medaglie di commiato ad alcuni polizotti da poco andati in quiescenza.

Il Prefetto si è poi soffermato nei vari Uffici, ribadendo alle donne ed agli uomini impegnati nell’attività lavorativa come riescano a ben rappresentare l’umanità ed il senso di #essercisempre della Polizia di Stato, chiave di volta per assicurare le prioritarie esigenze di sicurezza della collettività.

Da ultimo, nel piazzale della Questura, presidiato da uomini e mezzi giornalmente impiegati nell’attività di controllo del territorio, il Prefetto ha salutato i poliziotti e le poliziotte ringraziandoli per la splendida accoglienza, ennesima testimonianza del proficuo rapporto di collaborazione tra la Prefettura e la Questura della provincia di Barletta Andria Trani.

