Trani, villa Bini: compensato in fiamme

Non c’è pace per Villa Bini. La parete di compensato che circonda il palazzo sta andando a fuoco. Sul posto polizia locale e di Stato, in attesa dei vigili del fuoco. Solo ieri una dozzina di ragazzini, intorno ai 12 anni, hanno incendiato il cassonetto dei rifiuti e un tronco d’albero. Le fiamme si sarebbero propagate se solo un passante non fosse intervenuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author