CANOSA DI PUGLIA – Un uomo è morto e sua moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la provinciale 231, alle porte di Canosa di Puglia.

La vittima, Antonio Catalano , 49enne di Canosa, era alla guida della sua Peugeot di cui ha perso il controllo per cause in corso di accertamento.

L’impatto del mezzo contro il new Jersey è stato violentissimo e l’uomo è morto sul colpo. La moglie, con lui in auto, è stata soccorsa dagli operatori dell’emergenza radio e poi trasportata presso l’Ospedale di Andria: le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Secondo quanto si apprende, la coppia viaggiava per andare a prestare soccorso a parenti coinvolti in un incidente.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts