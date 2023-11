Scherma: Michela Battiston sul podio di sciabola a Caorle

Michela Battiston, la friulana in forza all’Aeronautica Militare che da anni si allena a Foggia presso il Circolo Schermistico Dauno, è salita sul podio di sciabola femminile a Caorle in occasione della prima prova nazionale di qualificazione Assoluti alle 6 armi.

Ottima la performance dell’atleta azzurra che nel suo cammino ha sconfitto Arianna Blandino del Club Scherma Roma per 15-6, Valeria Fondi (Frascati Scherma) per 15-10, Alessandra Niccolai (Padova Scherma) all’ultima stoccata e la compagna di squadra Alessia Di Carlo per ritiro ma in semifinale ha ceduto il passo col punteggio di 15-12 ad Irene Vecchi delle Fiamme Gialle, tornata alle gare dopo la maternità e vincitrice della prova avendo superato in finale Chiara Mormile dell’Esercito col punteggio di 15-5.

Sul terzo gradino del podio, assieme a Battiston, anche l’abruzzese Manuela Spica delle Fiamme Gialle.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp