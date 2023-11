Futsal C/F: Real Statte, sconfitta pesante ad Aradeo

Cade il Real Statte nella terza giornata di campionato in quel di Aradeo per 4-0, una sconfitta ampia nel punteggio ma non nella sostanza. Rossoblù che alla distanza, dopo non esser riuscite a concretizzare le palle gol a propria disposizione, subiscono troppo e non riescono a rispondere. A dicembre bisognerà fare un passo avanti importante per poter fare un definitivo salto di qualità. Per la cronaca le leccesi vanno avanti al 23’ con Cruz. Raddoppio con Fiamma al 27’ del primo tempo. Nella ripresa gli altri due gol. Sempre Cruz al settimo, di Orlando al 21’ la rete che chiude le marcature.

Questo il pensiero di Concetta Labonia a fine gara. “Serve lavorare tanto perché abbiamo creato molte difficoltà e palle gol nel corso della gara. Ma se non si è concreti e si subisce gol purtroppo non si vince. Dobbiamo migliorare per perfezionarci, queste sconfitte sono costruttive. La cosa migliore adesso è lavorare, lavorare e lavorare. Nello specifico, siamo partiti bene, poi l’Aradeo è stato bravo e concreto. Da martedì torneremo in campo per fare il massimo possibile per crescere”.

ARADEO-REAL STATTE 4-0

MARCATRICI: pt 23’ Cruz, 27’ Fiamma; st 7’ Cruz, 21’ Orlando

ARADEO: De Milito, Orlando, Sabato, Longo S., Gerardi, Cruz, Ursino, Resta, Fiamma, Longo G., Palma.

REAL STATTE: Carovigno, De Leonardis, Convertino, D’Ippolito, Giungato, Fuggiano, D’Errico, Acquaro, Devita, Vinci, Spera, Conte. All. Labonia-Miola

