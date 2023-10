Scherma: Francesca Zurlo bronzo ai Mondiali Master di Daytona Beach

Grande impresa per la fiorettista Francesca Zurlo, tesserata per l’Olympia Fencing Club di Foggia, che ai Mondiali Master di Daytona Beach, in Florida, si è aggiudicata la medaglia di bronzo nel fioretto femminile per la categoria Over 50.

Prima classificata dopo la fase a gironi, Zurlo ha usufruito di un bye al primo turno poi ha sconfitto col punteggio di 10-3 la portoricana Luisa Sanchez del Valle e la canadese Rose Finter. L’azzurra si è garantita una medaglia superando nei quarti la francese Mariele Gomaere per 10-5 ma in semifinale si è arresa con lo stesso punteggio alla statunitense Jane Carter, a sua volta sconfitta in finale dalla connazionale Julia Seal per 10-3. Francesca Zurlo ha quindi chiuso sul terzo gradino del podio, appaiata all’atleta indipendente Larisa Salamandra.

