Avis in Corsa Conversano: spunti positivi da Palagianello e Cassano Murge

L’Avis in Corsa Conversano si è divisa tra Palagianello e Cassano delle Murge lo scorso weekend. Nella ridente cittadina in provincia di Taranto si è tenuta, domenica scorsa, la quindicesima edizione della CorriPalagianello a cui hanno partecipato, in rigoroso ordine alfabetico, Mario Daniele, Luigi L’Abbate, Michele Laruccia, Giovanni Manco, Angelo Nardomarino, Marcantonio Russo, Vito Solfrizzi e Domenico Trovisi.

La gara, valida come undicesima tappa del circuito CorriPuglia 2023 e organizzata dall’Atletica S.G. Bosco, in collaborazione con il Comune di Palagianello, è stata caratterizzata da un percorso urbano ed extraurbano di 9,5 chilometri con partenza e arrivo nella suggestiva piazza Giovanni Paolo II. Buone le performances degli atleti conversanesi con Angelo Nardomarico, Domenico Trovisi e Luigi L’Abbate primi tre avissini a tagliare il traguardo, e con Giovanni Manco che ha ottenuto un ottimo quarto posto nella categoria SM65.

A circa quaranta chilometri da Palagianello, per la precisione a Cassano delle Murge, si è svolta invece la prima edizione del Trail delle Murge organizzata dall’Aqquannvue’ Trail Running con il patrocinio della Fidal. Il percorso gara ha attraversato esclusivamente strade private sterrate di media difficoltà per una lunghezza totale di circa 15 chilometri con dislivello positivo di circa 270 metri e ha messo a dura prova i circa duecento iscritti, tra cui anche i conversanesi Saverio Caprio, Silvano Di Palma e Maria Maringelli con quest’ultima costretta ad abbandonare anzitempo la competizione a causa di un problema fisico.

Dignitose, invece, le prove di Caprio e Di Palma. Domenica, invece, si terrà a Molfetta la diciassettesima edizione della CorriMolfetta, promossa dalla Free Runners Molfetta e coincidente con la dodicesima prova del circuito CorriPuglia. Per l’Avis in Corsa Conversano una nuova occasione per provare a migliorare la propria posizione in classifica generale.

