Lancio giavellotto: la tarantina Claudia Lippo campionessa italiana U16

Lo scorso fine settimana si sono svolti a Caorle (VE) i campionati italiani cadetti di atletica leggera che, come di consueto, ha visto la partecipazione dei migliori under 16 a livello nazionale, i quali hanno gareggiato, oltre che a livello individuale, anche nelle rappresentative regionali di categoria.

Nella mattinata di sabato 7 ottobre è stato assegnato il primo titolo tricolore con la gara di giavellotto cadette: tra le iscritte, con il miglior accredito di 43,57 metri c’era la tarantina Claudia Lippo che ha conquistato il titolo di campionessa italiana di categoria.

Tesserata per la società L’Amico Cras Taranto (allenata da Marcello De Cesare, ex giavellottista nazionale a livello giovanile e assoluto, ancora in attività nella categoria master), la giovane giavellottista jonica ha iniziato la gara con un lancio di 41,31 portandosi subito in testa alla prima serie di lanci. Ma il colpo di scena è arrivato al secondo turno di lanci: la Lippo non è riuscita a migliorare la misura del primo turno, cosa che invece hanno fatto brillantemente le sue avversarie: prima la piemontese Vallet, che con un lancio di 42,01 metri ha migliorato di quasi sei metri il suo primato personale, dopo la veneta Castillo che ha lanciato l’attrezzo a 43,96 metri migliorandosi anche lei di circa due metri.

Al secondo turno di lanci l’atleta tarantina è scivolata al terzo posto, ma senza abbattersi ha continuato con grinta la sua gara riuscendo a portarsi al secondo posto al terzo turno di lanci con il primato personale di 43,82 metri. Al quarto turno di lanci ha confezionato il capolavoro lanciando il giavellotto alla distanza di 47,31 metri portandosi in testa alla gara, migliorando ancora il suo primato personale, ma anche il primato regionale pugliese di categoria che già le apparteneva.

Le ultime due serie di lanci non hanno dato scossoni alla classifica in quanto le avversarie più immediate in classifica, Vallet e Castillo, non sono riuscite a migliorare le prestazioni ottenute al secondo turno di lanci e pertanto la vittoria è andata alla tarantina in maglia Puglia con ampio margine, superiore ai tre metri.

A fine gara la portacolori dell’Amico Cras Taranto ha avuto l’onore di inaugurare la serie di premiazioni della rassegna tricolore salendo sul gradino più alto del podio con la medaglia d’oro al collo con una prestazione che la porta a essere la tredicesima cadetta italiana di tutti i tempi nella disciplina del giavellotto cadette a soli 36 cm dalla Top Ten Italiana.

Ai campionati hanno partecipato, in maglia Puglia, altri due atleti tesserati per l’Amico Cras Taranto, entrambi nella categoria Cadetti e alla prima esperienza tricolore. Andrea Simeone, che ha sfiorato la finale A per soli cinque centesimi nella gara dei 300 m, ma si è rifatto disputando la finale B arrivando al secondo posto (decimo nella classifica complessiva) con il tempo di 40.14, migliorando il suo primato personale di ben 52 centesimi. Simone De Vincentis nella gara di giavellotto che, con un personal best di 45,30 m, complice l’emozione dell’esordio in un Campionato Italiano, non è riuscito ad andare oltre la misura di 39,87 classificandosi al diciannovesimo posto.

