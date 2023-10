Vela: Domenica 15 ottobre, a Bari la quarta ‘Coppa d’Autunno’

Con la quarta edizione della “Coppa d’Autunno”, quest’anno valida anche come “Radicci Sailing Cup”l prende il via la nuova stagione di eventi di vela d’altura del Circolo della Vela Bari.

Costituita dalla giornata del XX Trofeo Carofiglio (15 ottobre) insieme alle due giornate del XXXVI Trofeo Bottiglieri (5 e 19 novembre), la “Coppa d’Autunno – Radicci Sailing Cup” è stata fortemente voluta dal consiglio nautico e dal direttivo del Circolo della Vela di Bari per riavvicinare i velisti baresi alla vela d’altura e divertirsi tutti insieme in mare in vista del prossimo avvio del Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari”.

Potranno essere svolte un massimo di due prove per ciascuna giornata di regata con segnale di partenza della prima prova generalmente fissato per le ore 11.00. I campi di regata, con un percorso a bastone, saranno allestiti sullo specchio d’acqua antistante il lungomare Sud di Bari.

Sarà possibile iscriversi alla “Coppa d’Autunno – Radicci Sailing Cup” o anche alle singole regate solo tramite mail all’indirizzo nautica@circolodellavelabari.it entro il 14 ottobre per il Trofeo Carofiglio e la Coppa d’Autunno e fino all’11 novembre per il solo Trofeo Bottiglieri. I dettagli saranno disponibili nei bandi pubblicati sul sito www.circolodellavelabari.it

Le singole regate saranno valide anche con una sola prova portata a termine, mentre la Coppa d’autunno sarà valida con almeno due prove portate a termine. Ai fini della classifica della “Coppa D’autunno – Radicci Sailing Cup” sarà considerato uno scarto al compimento della quarta prova svolta.

Le regate sono aperte a tutte le imbarcazioni a vela di altura e minialtura monoscafo di almeno 5,50 mt (lunghezza fuori tutto) in possesso di certificato di stazza ORC (International o Club) valido che saranno suddivise in Classe Altura (raggruppate nelle categorie “Regata”, “Crociera/Regata” e “Gran Crociera”).

La premiazione della IV “Coppa d’Autunno – Radicci Sailing Cup” è già fissata per il 25 novembre alle ore 18.00 nella sede al Molo Borbonico del Circolo della Vela Bari. Si aggiudicheranno laRadicci Sailing Cup le imbarcazioni prime classificate in tempo compensato overall della classe ORC e della classe Minialtura. Saranno inoltre premiate le imbarcazioni prima, seconda e terza di ogni classe e raggruppamento con almeno tre imbarcazioni iscritte. Infine sarà premiato il primo classificato in tempo reale della classe monotipo, se con almeno cinque imbarcazioni iscritte.

