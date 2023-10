Futsal C1/M: Azzurri Conversano, ko amaro nel derby

Sconfitta casalinga per gli Azzurri Conversano che nel turno infrasettimanale del massimo torneo regionale di calcio a 5 cadono con la Volare Polignano incappando nel secondo ko consecutivo dopo quello rimediato nella giornata precedente in casa del Barletta.

Non bastano la tripletta di Cannone e il secco diagonale di Caradonna per ottenere un risultato positivo nel sentitissimo derby con i polignanesi e per arricchire il bottino di tre punti in classifica fin qui conquistato.

LA GARA – Davanti al pubblico amico del PalaSanGiacomo, mister Francesco Chiaffarato deve ancora fare i conti con la pesante squalifica di Vito Mastrangelo e lascia inizialmente in panchina capitan Detomaso con lo starting five che è così composto da Fanizzi, D’Ecclesiis, Masi, Enrico D’Alessandro e Cannone. Sull’altro fronte ci sono Chiarella, L’Abbate, Manelli, Baldo e Montalbò.

L’approccio alla gara dei conversanesi non è dei migliori e la compagine ospite è subito pronta ad approfittarne. Dopo una manciata di giri di orologio la Volare è già in vantaggio grazie a capitan Manelli abile da pochi passi a trafiggere Fanizzi. La reazione dei locali è sterile, mister Chiaffarato tenta di dare la scossa inserendo un Detomaso in non perfette condizioni fisiche, ma sono ancora i polignanesi a trovare la via della rete, prima con Rodrigo e successivamente ancora con Manelli.

Come a Barletta, invece, nemmeno l’ombra degli Azzurri grintosi, spietati e determinati ammirati a Terlizzi nell’unica vittoria stagionale. All’intervallo, dunque, il parziale è di 3-0 in favore della formazione in maglia biancorossa.

Nella ripresa la musica cambia radicalmente. I padroni di casa appaiono trasformati dopo la strigliata di Chiaffarato negli spogliatoi e un siluro all’incrocio di Cannone riapre la partita e ridà fiato al popolo conversanese. Sulle ali dell’entusiasmo gli Azzurri cercano di mettere pressione alla retroguardia della Volare, ma il penalty decretato per un fallo di Fanizzi al limite dell’area di rigore e trasformato con freddezza da Rodrigo, sembra riportare nello sconforto in Masi e compagni.

Ci vuole un altro tiro dal dischetto, questo volta fischiato sulla sponda opposta, a rimettere tutto in gioco con Cannone che dai sei metri non lascia scampo a Chiarella. E il duello Cannone-Chiarella si ripete anche pochi secondi più tardi con il numero 11 azzurro che ne esce ancora vincitore freddando da pochi passi l’estremo difensore ospite a seguito di una splendida azione personale di Gutierrez.

Sul parziale di 3-4 la contesa è definitivamente riaperta anche se il Polignano prova a scappare nuovamente con Rodrigo che, in ripartenza e ben servito da Manelli, firma il provvisorio 5-3 in favore dei suoi, scatenando di fatto la nuova, veemente, reazione del team locale che con il destro di Caradonna si riporta nuovamente sul -1 e con Cannone, pochi secondi dopo, avrebbe anche l’occasione per impattare il match su tiro libero. La conclusione dal dischetto più lontano del calcettista conversanese, tuttavia, trova la pronta risposta di Chiarella la cui parata apre le porta al successo della Volare, legittimato anche dal gol del definitivo 6-4 siglato da Colapietro con gli Azzurri sbilanciati ed in campo con il quinto di movimento.

Per il Conversano si tratta della terza sconfitta in quattro incontri disputati in campionato, campionato che sarà nuovamente protagonista nel prossimo weekend quando capitan Detomaso e compagni saranno ospiti dell’Aradeo. Fischio d’inizio alle ore 16 presso il Palazzetto dello Sport dell’omonima località salentina.

Azzurri Conversano – Volare Polignano 4-6 (p.t. 0-3)

Azzurri Conversano: Fanizzi, Masi, Bientinesi, D’Ecclesiis, Caprio, Lemonache, Gutierrez, Detomaso, D’Alessandro E., Caradonna, Cannone, Resta.

Volare Polignano: Modugno, Manelli, Zupo, L’Abbate, Menga, Colapietro, Montalbò, Bianco, Rodrigo, Correa, Baldo, Chiarella.

