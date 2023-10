Futsal B/M: Bernalda, Laurenzana ‘Col Potenza derby difficile e importante’

E’ stato uno dei migliori elementi della vittoriosa trasferta in Coppa Divisione contro l’Itria, successo che ha permesso ai rossoblu l’accesso al turno successivo. Lui è Simone Laurenzana, giovane ma già esperto giocatore del Bernalda.

Proprio al PalaWojtyla, la scorsa settimana, è stato autore di una doppietta e proprio dalla gara di Coppa Italia parte la sua analisi: “Abbiamo giocato di squadra e vorrei sottolineare l’ottima prova di tutti i miei compagni grazie anche al lavoro svolto dal mister in settimana – dice Laurenzana –. Credo che questa gara l’abbiamo vinta soprattutto per l’interpretazione della fase difensiva, effettuando un ottimo pressing che ci ha permesso di ripartire bene. Siamo stati abili a sfruttare le occasioni che ci sono capitate riuscendo a realizzare le reti che si sono rivelate decisive”.

Malgrado la giovane età, Simone è uno degli “anziani” del gruppo ed è in grado di “tastare il polso” della nuova rosa messa a disposizione del tecnico Volpini dopo il maquillage del mercato: “In estate è nato un bel gruppo e già mi immagino lo spirito che ci sarà tra di noi sia all’interno del PalaCampagna che al di fuori. Stiamo crescendo giorno dopo giorno facendo grandi passi in avanti, soprattutto per merito del lavoro svolto dal nostro tecnico”.

Ora l’esordio in campionato, per la prima giornata scenderà al PalaCampagna il Potenza per un derby che ha sempre un certo fascino, oltre a essere una gara insidiosa come sottolinea Laurenzana: “E’ un derby e noi vogliamo vincerlo, sarà una gara importante e difficile perché avremo di fronte una grande squadra, sicuramente sarà un partita molto combattuta”.

