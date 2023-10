Karate: al PalaMazzola di Taranto i campionati italiani Under 21

Da venerdì 13 sino a domenica 15 ottobre, il PalaMazzola di Taranto ospiterà i campionati italiani di karate Under 21 e Master di Kumite e Kata.

La FIJLKAM, in collaborazione con l’asd Dojo Arashi di Taranto e il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, ha allestito questo importante evento sportivo nazionale che servirà come test event in vista di Taranto 2026.

La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti d’interesse internazionale e saranno di riferimento per le direzioni tecniche nazionali di settore allo scopo di definire il percorso tecnico degli atleti afferenti alle delegazioni nazionali partecipanti alle future attività internazionali.

Alla kermesse prenderanno parte circa 600 atleti provenienti da tutte le regioni italiane, tra cui i gruppi sportivi Fiamme Oro, Fiamme Gialle, CS Carabinieri e Esercito.

Saranno presenti Davide Benetello, vicepresidente Fijlkam responsabile settore karate, Davide Benetello, membro del Comitato Esecutivo WKF (world Karate Federation) e EKF (European Karate Federation), campione del Mondo e pluri-campione d’Europa di kumite, e Cinzia Colaiacomo, consigliere nazionale Fijlkam settore karate, campionessa del mondo e pluri-campionessa d’Europa di kata, direttore tecnico del gruppo sportivo Fiamme Oro karate della Polizia di Stato, e componente del comitato esecutivo della Federazione Internazionale del Mediterraneo “Mediterrean International Karate Federation Union”.

L’evento ha finalità di favorire la più ampia partecipazione e condivisione dei valori sportivi e di aggregazione che caratterizzano le discipline olimpiche ed è coerente con la promozione dei valori culturali e dell’immagine della città, nel rispetto della storia e della tradizione sportiva di Taranto e dell’intera regione.

In tale ottica, è stata stipulata una convenzione con il museo MArTA di Taranto e il Castello Aragonese, che hanno espresso la volontà di collaborare con l’ASD Dojo Arashi al fine di programmare al meglio un percorso finalizzato alla realizzazione di iniziative multidisciplinari che possano ulteriormente qualificare le rispettive attività istituzionali e comportino una concreta ricaduta sulla comunità locale e sul territorio.

Programma:

Venerdì inizio ore 14,00

Sabato inizio ore 09,00

Domenica inizio ore 09,00.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

