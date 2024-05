Un sistema digitale per i luoghi culturali e turistici di Bari

BARI – Creare una sinergia tra realtà del settore turistico del territorio al fine di promuovere i luoghi della cultura, i poli museali presenti in città e i servizi utili il tutto attraverso la realizzazione di una mappa multifunzionale, sia in formato cartaceo che digitale, strutturato come un contenitore di informazioni culturali, di utilità sociale-turistica e commerciali del capoluogo pugliese. È l’idea del progetto InCittà Bari 2024, promosso dall’associazione di promozione turistica In Città e patrocinato, tra gli altri, da Comune di Bari, Municipio V, Città metropolitana di Bari

