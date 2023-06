Scherma: A1 spada, Giulio Gaetani sfiora il titolo italiano

Giornata dagli esiti profondamente divergenti per la scherma pugliese quella dedicata allaSerie A1 di spada a squadre in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di La Spezia.

Il salentino Giulio Gaetani sfiora il titolo italiano con l’Accademia Marchesa di Torino: il team piemontese, ammesso direttamente ai quarti di finale, supera 45-34 la Giardino Milano, poi in semifinale regola il Centro Sportivo Esercito per 44-34, ma nella finale scudetto cede col punteggio di 45-33 alle Fiamme Oro.

Gaetani, salito sul secondo gradino del podio assieme ai compagni Luca Diliberto, Flavio Giannotte e Marco Paganelli, nella prova individuale si era classificato al nono posto dopo aver chiuso in testa la fase a gironi.

Il Club Scherma Bari, unica squadra pugliese in gara nei tornei di Serie A1, non riesce nell’impresa di ottenere la permanenza nella massima serie: il quartetto formato da Andres Marcel Carrillo Ayala, Spiridione De Martino, Lawrence Ferrandina e Filippo Scialanga viene sconfitto al primo turno dai milanesi della Società del Giardino per 45-35, vince il primo dei due spareggi salvezza battendo 45-42 il Club Scherma Formia ma perde la sfida decisiva per la permanenza in A1 cedendo al Circolo Schermistico Forlivese col punteggio di 45-34.

