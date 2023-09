Un veliero con a bordo 83 migranti è stato intercettato dal Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Bari che ha allertato le sezioni operative navali di Otranto e Gallipoli.

Il natante si trovava a 7 miglia da Castro ed era diretto a Leuca. Le operazioni sono state rese complicate a causa del maltempo che ha tardato il loro arrivo avvenuto poco prima delle 3 della notte. Inoltre il motore dell’imbarcazione era in avaria ed è stato effettuato il trasbordo dei migranti su due motovedetta della capitaneria di porto. Degli 83 migranti 42 erano iraniani, 30 irakeni e 2 afgani. Si tratta di 57 uomini, 11 donne, 15 minori di cui 9 non accompagnati e 6 accompagnati. Sul posto ad attenderli i volontari della croce rossa italiana. Sono stati trovati tutti in discrete condizioni di salute, stanchi e provati dalla traversata, e sono stati accompagnati presso i centri di prima accoglienza di Lecce e Otranto.

Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare eventuali scafisti celatisi tra i migranti e a ricostruire la rotta, la dinamica dell’evento e la località di partenza.

