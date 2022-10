BARI – “Una situazione non più tollerabile per l’evidente negazione del diritto alla salute e alla cura soprattutto degli anziani e dei meno abbienti che non possono permettersi prestazioni a pagamento”. È questo lo spirito che ha mosso lo Spi, il Sindacato Pensionati della Cgil Puglia, che torna tra i cittadini per rilanciare l’azione contro il problema delle liste d’attesa nella sanità pubblica. Il sit in dei pensionati si è svolto davanti ai principali Centri unici di prenotazione di tutte le province pugliesi. A Bari appuntamento davanti al padiglione Asclepios del Policlinico dove i sono stati distribuiti volantini con le informazioni su come ottenere il rispetto del proprio diritto alle cure.