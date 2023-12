Salento, spacciatore arrestato con l’ausilio del cane antidroga

I Carabinieri di Presicce-Acquarica, con l’aiuto dei colleghi di Tricase, continuano a operare per reprimere spaccio e consumo di droghe nell’intera area di loro competenza. Nella mattinata di mercoledì 27 dicembre, i militari hanno arrestato un giovane in flagranza di reato dopo aver trovato, durante una perquisizione domiciliare con l’assistenza del Reparto Cinofili dei Carabinieri di Modugno (BA), circa 80 grammi di sostanze stupefacenti, marijuana e hashish, insieme a materiale per il confezionamento e vari bilancini di precisione. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Lecce, che sta conducendo le indagini, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

