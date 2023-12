Cavallino, lancia petardi e bombe carta tra la gente: denunciato

E’ stato individuato e denunciato uno dei presunti responsabili del lancio ripetuto di bombe carta e petardi la sera della vigilia di Natale in piazza Castromediano a Cavallino, in provincia di Lecce.

Ad agire sarebbe stato un gruppo di una ventina di ragazzi che con il lancio delle bombe carta hanno danneggiato l’arredo e il verde urbano e le luminarie, innescando un principio d’incendio in una siepe.

Nessun danno alla riproduzione della natività che ogni anno il Comune allestisce nell’aiuola del monumento dedicato a San Domenico.

Il giovane denunciato è stato individuato dalla Polizia Locale dopo l’ennesimo lancio di petardi tra la gente e le auto in transito nella serata di martedì 26 dicembre. Le immagini del sistema di videosorveglianza lo hanno immortalato mentre accende la miccia lanciando un grosso petardo per poi allontanarsi prima dell’esplosione.

Il sindaco Bruno Ciccarese fa “un plauso alla Polizia Locale che si è subito attivata con immediato risultato per contrastare l’odiosa pratica di far esplodere petardi, soprattutto in questo periodo natalizio”.

Sono in corso indagini per identificare gli altri ragazzi del gruppo.

