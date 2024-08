Salento, soccorsa una giovane turista dalla Guardia Costiera a Torre San Giovanni

Nella tarda mattinata di oggi, il personale della Guardia Costiera di Gallipoli, insieme all’Ufficio locale marittimo di Torre San Giovanni d’Ugento, è intervenuto per soccorrere una giovane turista che aveva incontrato difficoltà nel rientrare a terra dopo un tuffo da una scogliera alta. L’impatto con l’acqua, probabilmente scomposto, le aveva causato problemi nel nuotare verso la riva.

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato la ragazza assistita da altri bagnanti, adagiata su una scogliera bassa che risultava difficile da raggiungere per il personale sanitario. Per garantire un trasferimento sicuro, è stata utilizzata una moto d’acqua adibita al salvataggio, proveniente da Torre San Giovanni d’Ugento, che ha condotto la giovane verso un punto più accessibile. Qui, è stata affidata al personale del 118, grazie anche al supporto di un soccorritore marittimo della Guardia Costiera e dei bagnanti presenti.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per ricordare a tutti gli utenti del mare l’importanza di mantenere sempre un comportamento prudente. Anche le azioni che possono sembrare innocue possono comportare rischi significativi per la propria sicurezza e per quella degli altri.

Maria Teresa Carrozzo