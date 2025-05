Violenza di genere, Casarano fa rete

Una rete per mettere insieme tutte le risorse sul campo in termini di accoglienza, supporto, sostegno legale, percorso privilegiato per una nuova occupazione. L’Ambito di Casarano firma in prefettura un protocollo per contrastare ma violenza contro le donne in un’area territoriale dove nel solo 2024 sono state 60 le donne che hanno chiesto aiuto e sono state prese in carico

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author