Salento, Donato Metallo tuona contro Emiliano: “ 400 mila euro per trasferte? Occorrerebbe atto di responsabilità”

Il consigliere regionale Donato Metallo ha sollevato un polverone mediatico con le sue recenti dichiarazioni sulla gestione finanziaria della regione, in particolare riguardo a una spesa di 400 mila euro per un evento a Miami. La sua critica si concentra su come tali fondi avrebbero potuto essere utilizzati per affrontare esigenze reali e urgenti nella comunità.

Metallo ha messo in evidenza alcune spese specifiche, come i 140 mila euro destinati a un’agenzia di comunicazione e i 50 mila euro per un murales, sottolineando che questi costi sono incomprensibili in un momento in cui ci sono necessità fondamentali da soddisfare. Il consigliere ha tracciato un confronto tra le spese per l’evento e le reali necessità della popolazione pugliese, come l’acquisto di caschi refrigeranti per i malati oncologici, il cui costo varia tra i 15 e i 18 mila euro. Con la spesa prevista per Miami, Metallo afferma che si sarebbero potuti acquistare 25 di questi dispositivi, rispondendo così a richieste concrete e urgenti.

Inoltre, il consigliere ha sottolineato che tale somma avrebbe potuto garantire oltre 1.300 parrucche oncologiche in più, finanziare le bande da giro per un anno e sostenere le Pro loco di Puglia per lo stesso periodo. Anche la legge sull’educazione sentimentale, un tema di grande rilevanza sociale, avrebbe potuto beneficiare di un supporto economico per un paio d’anni. Questi esempi evidenziano l’ironia di una spesa così ingente per un evento lontano, mentre le necessità locali rimangono in secondo piano.

Metallo ha espresso la sua amarezza, affermando che il Presidente Emiliano e il suo partito devono fare luce su queste spese, che considera uno “schiaffo in faccia” ai cittadini. Il consigliere ha dichiarato di sentirsi offeso dalla gestione di tali fondi e ha ribadito la sua intenzione di non essere un semplice “yes man” all’interno della maggioranza. La sua posizione è chiara: la responsabilità e la trasparenza devono essere al centro della gestione pubblica.

In un futuro molto vicino, Metallo ha annunciato che presenterà una serie di proposte legislative che peseranno 400 mila euro, esattamente quanto speso per il viaggio a Miami, per testare la reazione del governo regionale. Questo approccio mira a mettere in discussione le priorità e le decisioni finanziarie, invitando a una riflessione profonda su come vengono allocati i fondi pubblici.

Infine, il consigliere ha ricordato il suo impegno etico, dichiarando di non aver mai chiesto rimborsi per trasferte e di aver persino restituito somme che riteneva sproporzionate rispetto al lavoro svolto. Questo gesto sottolinea la sua integrità e il desiderio di un cambiamento positivo all’interno della politica regionale.

In conclusione, le parole di Donato Metallo rappresentano un appello forte e chiaro a una maggiore responsabilità, trasparenza e attenzione alle esigenze della comunità. La speranza è che questo intervento possa innescare un dibattito costruttivo e portare a scelte più sagge nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts