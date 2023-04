Una collaborazione importante tra il Salento e il Libano, iniziata nel 2018 per tutelare l’ambiente marino e le tartarughe E che ora si rafforza, il progetto Blue Tyre continuerà infatti con Agro Tyre. E per condividere le azioni da mettere in campo, una delegazione libanese, ha fatto visto al Comune di Tricase, ente capofila del progetto Blue Tyre e al museo di Storia Naturale del Salento. E intanto sta dando risultati importati il progetto Blue Tyre – guidato dal Comune di Tricase in partenariato con CTL-Cooperazione nei Territori del Mondo, Università del Salento, Cooperativa Naturalia e l’Associazione Magna Grecia Mare.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email