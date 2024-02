Rugby Bari, Diego Dominguez ospite d’eccezione all’allenamento del martedì

I campionissimi Mauro Bergamasco e Diego Dominguez a guidare gli allenamenti del Rugby Bari.

Se il primo ormai è di casa nel capoluogo pugliese essendo al suo secondo anno come direttore tecnico, trovare Dominguez è stata una bellissima sorpresa per tutti. La presenza dell’ex n. 10 della nazionale italiana è dovuta, infatti, al suo progetto del Rugby nelle carceri “Meta insieme” in tutta Italia, patrocinata da Intesa San Paolo e che coinvolge anche l’ IPM Fornelli di Bari. La società del Bari, infatti, è fiduciaria sul territorio del progetto sociale e fornisce i propri tecnici per l’allenamento dei ragazzi ristretti.

Approfittando di questo non poteva rinunciare all’ invito dell’ altra ex colonna della nazionale e amico Mauro Bergamasco a condurre gli allenamenti assieme a tutto lo staff tecnico del Bari da quello delle giovanili alla prima squadra. Dominguez è rimasto affascinato dall’imponenza dello Stadio della Vittoria e ha augurato la promozione alla formazione pugliese, che può contare su una piccola colonia argentina, formata dal tecnico Roy Cantero e dai giocatori Emilio Dominguez e Facundo Marchetta.

Domenica il Bari affronterà la Partenope Napoli allo stadio della vittoria, ore 14 e 30 per la seconda giornata del girone dei play off che al momento guida davanti a Benevento, Partenope Napoli e Wilders.

