Monopoli: problema gol delle punte dopo gli addii di Starita e Santaniello

Tre gol segnati nelle ultime quattro. Il Monopoli deve cambiare passo in attacco, dove gli uomini che hanno sostituito Starita e Santaniello non sono ancora andati a segno. Un dato che lascia l’amaro in bocca, viste le tre reti del centravanti con la maglia del Foggia, decisivo proprio nel derby contro il Monopoli e in quello contro il Brindisi e il rendimento di Starita a Benevento, che ha conquistato 12 punti nelle sei gare giocate con l’ex attaccante biancoverde in distinta. Urgono i gol di Tommasini, Grandolfo e De Paoli, che ancora non riescono a togliere quello zero maledetto dalla casella delle reti segnate. Tommasini, per chi vede gli allenamenti, sembra implacabile durante la settimana, ma si inceppa la domenica. L’impressione è quella che possa sbloccarsi da un momento all’altro e non fermarsi più ma ci vuole il gol a dargli fiducia. Idem per Francesco Grandolfo, tanto movimento e sportellate in area di rigore, ma ancora nessuna rete messa a segno. A Trento aveva una media quasi da doppia cifra, in Puglia deve ancora trovare la prima gioia così come Andrea De Paoli. L’ex attaccante di Siena e Ascoli sembra essersi messo definitivamente alle spalle l’infortunio ma non sta girando così come i suoi compagni di reparto. Il pubblico ha ancora impressi negli occhi i gol che salvarono la squadra nel 2021, lui vuole ripagarlo ma quelle prestazioni al momento sembrano purtroppo solo un ricordo.

Foto: Latorre Monopoli Calcio

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author