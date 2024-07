Rotonda, allarme iscrizione per il prossimo campionato di Serie D. Il club lucano, reduce da una salvezza sofferta nella scorsa stagione, ha lanciato un appello urgente agli imprenditori locali per sostenere il progetto e garantire la partecipazione al campionato.

Mancano solo dieci giorni alla scadenza per l’iscrizione alla Serie D 2024/2025, e la situazione per il Rotonda Calcio è critica. La società ha rilasciato un comunicato in cui sottolinea le difficoltà economiche e organizzative che mettono a rischio la loro partecipazione.

“Mancano 10 giorni alla scadenza per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025. Ad oggi, purtroppo, la partecipazione del Rotonda Calcio è fortemente a rischio; ormai, in questo campionato di ‘dilettante’ c’è rimasto ben poco, dato che, già dalla scorsa stagione, gli atleti stipulano dei veri e propri contratti di lavoro alla pari dei professionisti, con la differenza sostanziale che le società/associazioni dilettanti non godono degli stessi benefici economici delle società professionistiche”, si legge nel comunicato. “Gestire un’associazione per disputare un campionato dilettantistico di rilevanza nazionale è più difficile che gestire un’azienda. A causa della mancanza di collaborazione in merito ai motivi sopracitati, risulta sempre più difficile andare avanti. Si ricorda che l’Associazione è stata ed è aperta a tutti, senza nessuna preclusione, e ad ogni forma di collaborazione, nei modi che si ritengano più opportuni.

Pertanto, si rinnova a tutti l’invito ad entrare a far parte dell’Associazione, a chiunque sia veramente interessato e desideri, anche in minima parte, contribuire fattivamente, con il proprio impegno e la propria passione, per far sì che l’attività dell’Associazione stessa possa continuare come ormai avviene da molti anni, con l’intento di dare sempre più lustro al nostro paese. Confidiamo e speriamo in una cospicua collaborazione. Il Rotonda Calcio è di tutti, è un patrimonio per il nostro paese e rappresenta il paese di Rotonda”.

L’appello è chiaro: senza un aiuto concreto e immediato, il futuro del Rotonda Calcio in Serie D è incerto.

