1aCategoria: Hellas Laterza, si dimette Cristella. Iscrizione a rischio

Fulmine a ciel sereno in casa Hellas Laterza: il presidente Giuseppe Cristella ha rassegnato le dimissioni dopo il recente Consiglio Direttivo. Cristella, massimo dirigente del club bianco-azzurro, ha deciso di abbandonare la guida della società, dichiarandosi indisponibile a proseguire nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Attualmente, il Direttivo rimane in carica, ma se non ci saranno novità nelle prossime ore, l’Hellas Laterza rischia di non partecipare alla nuova stagione. Tuttavia, la Scuola Calcio, sotto la guida di Mr. Lorenzo Tria, continuerà il suo progetto ambizioso, con 250 iscritti registrati nella scorsa annata.

Con l’addio di Cristella si chiude uno dei periodi più luminosi della storia del calcio laertino. Durante i suoi sette anni di presidenza, la società è salita dalla Terza alla Prima Categoria, valorizzando circa 90 calciatori locali. Cristella, uomo di sport raro, ha ricoperto tutti i ruoli all’interno della società, distinguendosi per la collaborazione con le forze del paese e il coinvolgimento della comunità.

Il suo rapporto franco e schietto con allenatori, calciatori e dirigenti delle squadre avversarie è stato il fiore all’occhiello della sua presidenza. Nonostante la decisione di lasciare, il suo forte legame con la città e lo sport è indubbio, e continuerà a sostenere la società anche dall’esterno.

Nelle sue dichiarazioni, Cristella ha sottolineato: “La situazione gestionale è in regola, la società non ha debiti, ma trova sempre maggiori difficoltà nel reperire i fondi necessari e collaboratori. Siamo a una svolta decisiva nella storia dell’Hellas Laterza, ora più che mai, è necessario che tutte le forze attive di Laterza si stringano attorno alla società. Serve nuova linfa, aiuto, collaborazione e sostegno morale per andare avanti. Gestire una società di Prima Categoria è come amministrare una piccola azienda, e serve l’ingresso di forze giovani e motivate. La porta è aperta per chiunque voglia collaborare. È interesse di tutti che una bella realtà del calcio dilettantistico pugliese possa proseguire anche in futuro.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author