Rotary Bari e Aqp per l’acqua potabile nella Repubblica Centrafricana

BARI – Garantire il bene più prezioso, l’acqua potabile, ad alcuni fra i bambini più poveri e fragili del pianeta. È l’obiettivo della collaborazione fra Rotary Club di Bari e Acquedotto Pugliese in favore dell’ospedale pediatrico di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. La struttura affronta carenze sanitarie e idriche che mettono a rischio la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Con il progetto umanitario si punta ad analizzare le criticità dell’infrastruttura idrica dell’ospedale per evitare che i piccoli pazienti possano contrarre malattie legate all’acqua. L’Aqp si impegnerà per migliorare l’infrastruttura idrica all’interno dell’ospedale affinché l’acqua fornita sia sicura e di alta qualità. Il Rotary Club di Bari, invece, offrirà la sua collaborazione finanziaria e operativa per il progetto.

