Ritardo EasyJet: coppia di Lecce risarcita con 500 euro

Doveva essere un rientro tranquillo, ma il volo EasyJet Milano-Brindisi del 6 giugno 2023 ha subito un ritardo di quasi quattro ore, stravolgendo i piani di una coppia leccese. Previsto per atterrare alle 21:30, il volo è arrivato a Brindisi solo alle 01:05 del giorno successivo, causando disagi non solo ai due passeggeri, ma a tutti i presenti a bordo.

La vicenda ha trovato una svolta pochi giorni fa, quando il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato EasyJet al pagamento di 500 euro in favore della coppia, riconoscendo il loro diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento Comunitario 261/2004.

«Il Regolamento tutela i passeggeri in caso di ritardi superiori alle tre ore e in questo caso non vi erano condizioni meteo avverse o scioperi che potessero giustificare il ritardo», spiegano da ItaliaRimborso, che ha assistito i viaggiatori nella richiesta.

«Il Regolamento tutela i passeggeri in caso di ritardi superiori alle tre ore e in questo caso non vi erano condizioni meteo avverse o scioperi che potessero giustificare il ritardo», spiegano da ItaliaRimborso, che ha assistito i viaggiatori nella richiesta.

