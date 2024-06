Riparte ‘Fuori…gioco!’ per rieducazione detenuti attraverso lo sport

Torna quest’anno, dopo la pausa imposta dalla pandemia, il Progetto “Fuori…gioco!”, giunto alla settima edizione, finalizzato alla rieducazione dei detenuti attraverso lo sport. Organizzato dall’APS “Fuorigioco” con il patrocinio del Ministero di Giustizia, il progetto è iniziato a febbraio presso la Casa Circondariale di Taranto, promuovendo la cultura della legalità e i valori sportivi tra i detenuti.

Il progetto culminerà in un torneo di calcio sabato 22 giugno alle ore 17.30 presso lo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto, dove si sfideranno le squadre dei Detenuti, Magistrati, Avvocati e Polizia Penitenziaria. L’ingresso sarà libero e gratuito con prenotazione via Whatsapp al numero 3807464892. Per i più piccoli, ci saranno animazione e laboratori a cura de “L’Isola dei bambini”.

L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa moderata dal giornalista Matteo Schinaia, con la partecipazione di diverse autorità e testimonial come Roberto Donadoni e Renato Olive. Confermata la formula di successo del progetto, che mira a rieducare i detenuti attraverso i valori dello sport, come il rispetto delle regole e dell’avversario.

Durante la fase didattica, i detenuti hanno partecipato a lezioni su tecniche di gioco, giustizia sportiva e traumatologia sportiva, con interventi di volti noti del calcio italiano. La seconda fase ha previsto allenamenti di gioco che porteranno al torneo quadrangolare, unico nel suo genere in Italia, promuovendo il Fair Play tra tutte le squadre partecipanti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author