Novantenne investito da una moto a Taranto: ferite lievi

Un uomo di novanta anni è stato investito da una moto intorno alle 17 in Viale Magna Grecia all’angolo con Via Dante a Taranto, a pochi passi dalla Concattedrale. Fortunatamente l’uomo, classe 1934, ha riportato solo lievi ferite da taglio ed è stato trasportato all’ospedale Ss. Annunziata in codice giallo.

