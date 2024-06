TARANTO – Una notte prima dell’esame di maturità vissuta in piena regola a Taranto dagli studenti del Liceo Aristosseno. Che si sono riuniti nella scalinata di via De Noto, adiacente la scuola, per cantare a piena voce “Notte prima degli esami”, la mitica canzone di Antonello Venditti (fonte Taranto è lui). E torniamo tutti maturandi!!



