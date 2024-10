Rinviata la missione in Terra Santa

Giunge un rinvio per la missione di pace in Terra Santa dell’associazione ‘L’Isola che non c’è’, inizialmente prevista dal 28 al 30 ottobre prossimi, per consegnare al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, e alle autorità israeliane e palestinesi il Medaglione benedetto da Papa Francesco lo scorso 29 novembre in Vaticano.

Le ragioni del rinvio, tra cui la chiusura dello spazio aereo dovuto all’inasprirsi del conflitto in Medio Oriente, saranno spiegate in una conferenza che si terrà domani, lunedì 7 ottobre, alle ore 12 nelle Tenute di Al Bano Carrisi, a Cellino San Marco (Brindisi).

