Regione, centrodestra abbandona l’aula in protesta: “Basta mercimonio”

Bari – Il centrodestra regionale abbandona l’aula del Consiglio regionale in protesta, dopo la bocciatura della richiesta di rinviare i lavori dell’assemblea: “Basta mercimonio” accusano i capigruppo di minoranza sulle commissioni. E avvertono: “Vale come cartellino giallo, in vista del Bilancio”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp