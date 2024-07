Regione, arriva anche in Puglia “l’infermiere di famiglia”

Arriva l’ “infermiere di famiglia” in Puglia. La Giunta regionale pugliese ha deciso di dare attuazione alla legge regionale 37/2023 e ha dato mandato agli Ordini delle professioni infermieristiche di attivare, in via sperimentale, i percorsi formativi e progetti pilota in collaborazione con le Asl e con il coinvolgimento delle Università pugliesi.

