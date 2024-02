Regionali Basilicata, Caiata (FdI): “Cdx unito è attrattivo e vincente”

“Chiusa la fase delle candidature a presidente, adesso il centrodestra deve concentrarsi sulla proposta politica, che saprà essere attrattiva anche per la società civile e i moderati. Voglio ringraziare i leader nazionali per aver trovato finalmente una sintesi che avrà sicuramente il sostegno del territorio. La coalizione di centrodestra sarà guidata da Vito Bardi e vede in FdI il perno e il partito di maggioranza relativa, cui spetta l’onere di trainare la coalizione verso la vittoria, anche attraverso il dialogo con la società civile, le forze sociali e le formazioni politiche moderate e civiche, per voltare definitivamente pagina rispetto al blocco di potere che ha governato per 30 anni la Basilicata, con risultati disastrosi. Lo stesso blocco di potere che si nasconde dietro proposte che di nuovo non hanno nulla, senza peraltro trovare alcuna sintesi. Il centrodestra è vincente ed è l’unica proposta seria per il futuro della Basilicata”.

Così in una nota dichiara Salvatore Caiata, presidente InCE e deputato eletto di Fratelli d’Italia in Basilicata.

