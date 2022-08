“I ragazzi sono tutti lì, probabilmente un migliaio, l’evento è in corso e io non sono per niente preoccupato. Chiedono di rimanere fino a martedì. La cosa più logica da fare è monitorare la situazione e lasciarli stare”. Lo dice all’ANSA Andrea De Pascale, sindaco di Castrì, dove si sta tenendo un rave party non autorizzato con centinaia di ragazzi. “Oltre a poter danneggiare se stessi, non danno fastidio a nessuno, non disturbano la quiete pubblica – aggiunge De Pascale -. E, come è successo per altri due rave qui in Salento, quando questi ragazzi vanno via lasciano tutto in ordine, così come l’avevano trovato”.