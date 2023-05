FASANO – Alla vista dei malviventi, ha cominciato ad urlare, mettendo così in fuga la banda di rapinatori in azione nella serata di lunedì in una casa di via Gaito, a Fasano. Secondo quanto appreso, i banditi avrebbe cercato di immobilizzare la donna, 79enne del posto che, grazie alla sua reazione, è riuscita ad intimidire il terzetto. All’arrivo dei carabinieri, dei rapinatori nessuna traccia. Le indagini, coordinate dalla compagnia di Fasano, sono state avviate. Agli investigatori dell’Arma, coadiuvati anche dalle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza istallate in zona, il compito di identificare i componenti della misteriosa banda.

