Rally Costa del Gargano 2024, le novità della terza edizione

Gli organizzatori del neo promosso Rally Costa del Gargano, alla sua terza edizione valido per la Coppa Italia ACI Sport di 8va zona, annunciano l’apertura ufficiale delle iscrizioni e le novità della gara che il 27 e 28 aprile prossimi catalizzerà in Puglia l’attenzione del motorsport e di tanti appassionati.

Il “Costa 2024”, questa è anche la password per seguire le informazioni e i risultati dell’evento sull’app Sportity, presenta alcune novità specifiche riguardanti la corsa. Rispetto alla passata edizione, sono state apportate modifiche al tracciato che è stato allungato ad una chilometrica totale di Prove Speciali pari a 72,2 km.

Inoltre, le prove a cronometro da tre diventano quattro con aggiunta della PS “Mattinata-Tecnoedil”, di 3,94 km, che verrà ripetuta tre volte nella giornata di domenica. Un’altra novità riguarda la prova di “Macchia- Troiano Petroli” del sabato pomeriggio/sera che diventa di 11,67 km di cui saranno previsti due passaggi: uno al pomeriggio e l’altro totalmente in notturna.

Restano invariate le altre due Piesse ovvero la PS “Monte-Automania” di 6,30 km, e “Carbonara-Tegliafilo” di 8,98km.

La lunghezza complessiva del percorso, comprensivo delle 10 PS e dei trasferimenti, è di 303.88 chilometri totali.

Lo Shakedown si svolgerà sulla Statale 89 Monte Sant’Angelo. Sede di partenza e arrivo sarà l’area del porto turistico di Manfredonia.

Patrocinato da Regione Puglia, Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, Parco del Gargano e dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata, la manifestazione si svolgerà in una due giorni densa di appuntamenti per gli sportivi e per i tanti curiosi che, quest’anno, potranno contare sui favori del calendario.

Il Rally Costa del Gargano è in programma nel fine settimana del ponte del 25 aprile. La mappa dei percorsi, il programma e tutte le informazioni sulla gara sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it.

