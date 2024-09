Ragno: “Brindisi da sempre un mio pallino, non ho paura’

“Andiamo avanti per tappe, il primo obiettivo è annullare la penalizzazione. Non ho paura, nella mia vita ho superato tanti ostacoli più duri. Parlando di calcio ricordo sempre quando ho recuperato 14 punti col Bisceglie vincendo il campionato di D. Ho conosciuto la squadra, è fatta da bravi ragazzi. Tutti disponibili”. Queste le prime parole di Nicola Ragno, nuovo allenatore del Brindisi. “Quando si subentra bisogna adattarsi al parco giocatori che c’è. Proverò a metterci del mio ma senza fare rivoluzioni nell’immediato. C’è tantissimo da lavorare”. E sul mercato: “serve subito un calciatore per ogni reparto. Ma devono essere calciatori importanti, altrimenti meglio restare così. Voglio solo calciatori entusiasti di venire. Bottalico è il primo acquisto, ce ne saranno altri. Non abbiamo molto tempo. A dicembre poi si aprirà un altro mercato e faremo altro. Partenze? i componenti della rosa sono tutti sono esame”.

