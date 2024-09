Altamura avanti con prudenza: il pari con la Cavese dà continuità

Un punto che muove la classifica e dà continuità alla vittoria di Taranto, il bicchiere mezzo pieno dice questo. Quello mezzo vuoto, invece, evidenzia che, contro la Cavese, l’Altamura non ha sfruttato a pieno, in casa, il secondo scontro salvezza in tre giorni. Questione di prospettiva. I murgiani procedono con prudenza, lo 0-0 con i campani pone fine alla serie negativa al San Nicola, ma lascia, forse, un po’ di amaro in bocca per non aver capitalizzato al meglio il derby vinto sabato sera. Andrea Esposito, vice di mister Di Donato, è sicuramente per il bicchiere mezzo pieno.

Nel servizio il tecnico tocca diversi temi del momento biancorosso.

