Un Trapani dirompente cala la cinquina al Potenza

Un Potenza motivato dalla importante vittoria esterna contro il Cerignola, ospita in casa il Trapani di mister Aronica che giunge in terra lucana dopo l’uno a uno rimediato nella sfida contro la Juve NG. Obbiettivo di Pietro De Giorgio conquistare la quarta vittoria stagionale che consentirebbe al Potenza di balzare anche solo momentaneamente al primo posto in classifica.

Parte fortissimo il Trapani che dopo 7 minuti passa in vantaggio con Fall (0-1) che brucia in velocità Riggio e batte Cucchietti con un preciso rasoterra. Due minuti dopo è Zuppell a provarci dalla distanza con la palla che va di poco alta sulla traversa. Il raddoppio dei siciliani arriva al 12esimo e lo firma l’ex, Silvestri (0-2), che dagli sviluppi di un calcio d’angolo trova lo spazio per battere per la seconda volta l’estremo difensore rossoblù. Ospiti ancora pericolosi al 34esimo ma Cucchietti si fa trovare pronto con una grande parata sul tiro di Karic da posizione centrale. La prima occasione di marca rossoblù arriva al 39esimo con Caturano che ci prova di testa sul cross di Felippe: Seculin ci arriva con la punta delle dita. Non può nulla invece sulla girata di sinistro del capitano rossoblù che dagli sviluppi del successivo corner buca la rete (1-2) e realizza il suo quinto goal stagionale.

Nella ripresa mister De Giorgio passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con gli ingressi di Firenze e Schimmenti per Rosafio e Vilardi. Al 54esimo Caturano ha sulla testa la palla del due a due ma per un centimetro non trova la porta. Il Potenza resta in dieci per il fallo di Novella su Fall lanciato verso l’area: è cartellino rosso diretto. Al 62esimo il Trapani trova il tris con Bifulco (1-3) subentrato a Kanoute che chiude alle spalle di Cucchietti una bella azione nata da fallo laterale e condizionata da una distrazione della retroguardia rossoblù. Il 4 a 1 nasce ancora da un erroraccio della difesa: prima Castorani, poi Verrengia servono l’assist a Lescano (1-4) che da due passi non può sbagliare. Centoventi secondi dopo il numero 10 realizza la doppietta personale (1-5) questa volta con un pallonetto dal limite che termina oltre la linea.

Termina così: dura sconfitta per il Potenza che avrebbe potuto riaprire il match ad inizio secondo tempo con Caturano. In inferiorità numerica i ragazzi di De Giorgio hanno lasciato completamente il gioco in mano agli ospiti che hanno dimostrato la loro superiorità anche se aiutati dai tanti errori difensivi. I siciliani hanno comunque fatto vedere – per la prima volta – le grandi potenzialità della rosa di mister Aronica. Tra quattro giorni il “Leone rampante” ospiterà, nuovamente al Viviani”, il Crotone: dovrà necessariamente ricambiare la musica.

IL TABELLINO DI POTENZA – TRAPANI

Mercoledì 25 settembre 2024, ore 16.30, stadio “A. Viviani”: 6a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA-TRAPANI 1 – 5

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Novella, Riggio, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe (34’ st Sciacca), Erradi (8’ st Ghisolfi); Rosafio (1’ st Firenze), Caturano (22’ st Rossetti), Vilardi (1’ st Schimmenti).

A disp.: Alastra, Galiano, Galletta, Ferro, Rillo, Selleri, Milesi, Mazzeo.

All.: De Giorgio

TRAPANI (4-2-3-1): Seculin; Ciotti (‘8 st Valietti), Celiento (21’ st Sabatino), Silvestri, Martina; Karic, Crimi; Kanoute (8’ st Bifulco), Carriero, Fall (21’ st Spini); Zuppel (14’ st Lescano).

A disp.: Ujkaj, Gelli, Benedetti, Marino, Udoh, Mastrantonio, Carraro.

All.: Aronica

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

Guardalinee: Pinna e Macripò

Quarto uomo: Marotta

MARCATORI: 7’ Fall, 12’ Silvestri, 40’ Caturano, 62’ Bifulco, 74’, 76’ Lescano

ESPULSI: 57’ Novella

AMMONITI: 18’ Ciotti, 55’ Martina, 92’ Ghisolfi

NOTE:

Spettatori: 2596 (incasso 23.534,97 euro)

Ang. 2 – 6

Rec. 1’pt, 5’st

