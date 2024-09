Serie C/C: giudice sportivo: multate Taranto e Casertana

Nessuna squalifica rimediata in questa prima trance del sesto turno, che ha visto scendere in campo, nel martedì di campionato, ben 6 compagini. Diverse invece le ammende comminate ai danni dei club, tra queste spicca quella riguardante il Taranto:

AMMENDA € 1.500,00

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato al 12° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato: 1. al 14° e 34° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari; 2. al 39° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

AMMENDA € 1.000,00

CASERTANA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, dal Settore Distinti, al 9° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni in direzione del Settore Curva Nord Ospiti occupato dai tifosi

avversari, tre di questi si fermavano all’interno del recinto di gioco (pista di atletica) e venivano prontamente spenti dai Vigili del Fuoco, due si fermavano all’interno del Settore “cuscinetto” vuoto posto a divisione delle due tifoserie, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, al 14° e 34° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.

